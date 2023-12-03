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Kayseri'de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde köpek dövüşüne yönelik gerçekleştirilen “CAN DOSTLARIMIZ ”Operasyonunda 2 organizatör ve 35 şahıs suçüstü yakalandı. Dövüştürülmek istenen 6 köpek kurtarıldı.ANKARA (İGFA) - Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmeye çalışılan canlar İçişleri Bakanlığı'nın 'Can Dostlarımız' operasyonu ile kurtarıldı.

Kayseri'deki operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz" dedi.

Kayseri Yeşilhisar İlçesi Karacabey Mahallesi sınırları içerisinde bugün sabah saatlerinde köpek dövüşü yaptırılacağına dair alınan bilgi doğrultusunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığımız, KOM Şube Müdürlüğümüz, JASAT Suç Araştırma Timi Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma personelimiz tarafından Can Dostlarımız Operasyonu düzenlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındığını ve bu şahıslar hakkında ‘Kumar Oynanması İçin İmkan Sağlamak ve Hayvan Hakları Kanununa Muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Diğer şahıslar hakkında da ‘Hayvan Hakları Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yürütüldüğü kaydedilirken, köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunun 34’üncü maddesi gereği para cezası kesildiği belirtildi.

Dövüştürülmek istenen köpekler muhafaza altına alınırken, Bakan Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarma'yı tebrik etti.