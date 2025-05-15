İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Felak ve Nas surelerinin yazılı olduğu çini PRT hediye etti. Demir, medyanın sorunlarına dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM’de görüştü.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da eşlik etti.

İGF’nin faaliyetlerinden kısaca bahseden Genel Başkan Mesut Demir, medyanın temel sorununun basın meslek odasının olmaması olduğuna dikkat çekti. Demir, İGF ve bünyesindeki derneklerin proje ve çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olarak verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, Felak ve Nas surelerinin yazılı olduğu çini PRT hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, hediyeden dolayı teşekkür etti.