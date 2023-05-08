Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen tek festival olan TEKNOFEST 2023'te Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulları, bu kez iki Türkiye Birinciliği ile festivale damgasını vurdu. 3 kategoride 3 takım ile 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye TEKNOFEST 2023 finallerinde Aydın Lisesi; danışman öğretmen Hakan Ölmez ve öğrenciler Burak Ege Bayram ve Yusuf Sarıçiçek Turizm Teknolojileri kategorisinde 'Görünmez Heykeller' projesi ile Germencik Ortaklar Fen Lisesi ise öğrenciler Ali Efe Sobeli ve Ali Baran Ünsel, rehberliğini öğretmen İsmail Emre Yelestepe'nin yaptığı AEGIS insanlık yararına Verita isimli yazılım projesi ile teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde Türkiye birincisi oldular.

Öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi

Elde edilen bu başarılar üzerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Aydın Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde öğrenciler danışman öğretmen Hakan Ölmez ve öğrenciler Burak Ege Bayram ve Yusuf Sarıçiçek ile buluşarak proje ile ilgili sunumlarını dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, elde ettikleri büyük başarıdan ötürü kendilerini tebrik etti. Okumuş ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilerini ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

