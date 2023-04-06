Trafik kazasından yangına birçok acil durumlarda ihbarlara yanıt veren ekiplerin motivasyonunu artırmak ve taleplerini dinlemek için Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 112 Acil personellerini ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesindeki Komuta Kontrol Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Şenkul, özverili çalışmalarından dolayı, sağlık personellerini tebrik etti.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesindeki Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz, sağlık çalışanları ile sohbet etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi. Ziyarette İl Sağlık Müdürümüze İl Ambulans Servisi Başhekimimiz eşlik etti” ifadeleri yer aldı.