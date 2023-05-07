Yaşanan olaylar sonrası bazı vatandaşlar yaralandı. Olaylar ardından sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Ekrem Evladım" dediği İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda gerginlik yaşandı.

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

Yaşananlar üzerine İmamoğlu, alanda duran polislere seslenerek gruba müdahale etmesini istedi ancak polisler olaya kayıtsız kaldı.

*Olayları seyreden polisler biz de sizleri seyrediyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Polisler burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum valisi, Belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ

Öte yandan Erzurum'daki olaylar üzerine mitingi için Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşları tahriklere kapılmamaya davet ederken, "Ekrem evladım" diye hitap ettiği İmamoğlu'na da 'geçmiş olsun" dileklerini iletti.