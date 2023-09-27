İncirliova Zoroğlu’nda korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın çeşitli ilçelerinde satış mağazası bulunan Zoroğlu Alışveriş Merkezi’nin İncirliova Cumhuriyet Mahallesi Karakol Sokak üzerinde bulunan merkezinin yemekhanesinde saat 10:30 sıralarında yangın çıktı. LPG tüpünden çıktığı belirtilen yangın iş yerinde ve çevresinde paniğe neden olurken, bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken yangından dolayı yaralandığı belirtilen 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.