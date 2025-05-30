İstanbul Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen “Yaz Çocuk Etkinlikleri”, Yaşam Vadisi 1. Etap Sanatla Yaşam Atölyeleri ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nda başladı.İSTANBUL (İGFA) - 12 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliklere katılım ücretsiz ve yaş sınırlaması bulunmuyor.

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından düzenlenen “Yaz Çocuk Etkinlikleri” başladı. Yaşam Vadisi 1. Etap Sanatla Yaşam Atölyeleri ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nda düzenlenen, her yaş grubundan çocuğun katılımına açık olan etkinlikler, haftanın 5 günü 19.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

İlçenin iki farklı noktasında tiyatrosever çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinliklerde; müzikli drama çalışmaları, çocuk tiyatrosu, kukla gösterileri, yaratıcı oyunlar ve masal atölyeleri gibi eğitici aktiviteler yer alıyor.

YAŞ VE KONTENJAN SINIRLAMASI YOK

Çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sunan etkinlik kapsamında herhangi bir kontenjan sınırlaması da bulunmuyor. Etkinliklerde katılımcılara kültürel deneyim imkânı sunulurken aynı zamanda ritim ve hareket temelli doğaçlamalarla çocukların aktif katılımı sağlanıyor 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinliklere katılmak isteyenler, belediyenin www.beylikduzu.istanbul adresinden detaylara ulaşabilir.