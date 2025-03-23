İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart 2025 tarihlerinde 4 gün süreyle il genelinde yasaklanan her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamaları ile ilgili huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilmesi ihtimaline karşı 4 gün daha uzatıldı. Dün trafiğe kapatılan yollar ise bugün saat 8.00 itibariyle yeniden açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, il genelinde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı uyguladığı tedbirlerin 4 gün daha devamına karar verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlar içerisinde 23 Mart 2025 Pazar günü saat 00:01’den 26 Mart Çarşamba günü saat 23:59’a kadar (4 gün) süre ile yasaklandığını duyurdu.

Aynı açıklamada, İstanbul ilçelerinden veya çevre illerden bireysel ya da toplu şekilde kanunu aykırı eylemlerle katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların İstanbul'a giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul Valiliği kararıyla önceki gün trafiğe kapatılmasına karar verilen bazı yollar bugün (23 Mart Pazar) saat 08.00 itibariyle trafiğe yeniden açıldı.

Yeniden trafiğe açılan yollar şöyle:

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.