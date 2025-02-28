Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, blim ve teknoloji eğitimi uygulayan anaokulu programı kapsamında pilot uygulama başlatılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Anaokulunu ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaretinde öğrencilerin oluşturduğu halk oyunu ekibi karşıladı. Çocukların halk oyunu gösterisine bir robot da eşlik etti.

Bilim ve teknoloji sınıfında öğrencilerle bir araya gelen Tekin, burada çocukların yaptığı çalışmaları inceledi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra müzik sınıfındaki öğrencilerin gösterisini izledi. Bakan Tekin, öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra okulun bahçesinde bulunan tabiat mektebi etkinliğine katılan Tekin, burada çocuklarla kitap okudu ve atölyede bulunan fırında ekmek pişirdi.

Bilim ve teknoloji eğitimi uygulayan anaokulu programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu bir şekilde çocukların bilişsel, dijital ve mühendislik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla disiplinler arası bir öğretim tasarımı sunarak çocukları geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Programla çocukların robotik, yapay zekâ, mühendislik ve fen bilimleri gibi alanlarla erken yaşta tanışmaları sağlanırken sanat, tasarım ve doğa ile bütünleşerek çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.