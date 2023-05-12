İyi Parti Aydın Milletvekili adaylarının çalışmalarının yanı sıra il yöneticileri,İlçe başkanları ve partililer 14 Mayıs seçimlerini kazanmak için var gücüyle çalışıyor.



İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, Çine İlçe Başkanı Erkan Borkurt ve beraberindeki heyet Çine İbrahim Kavağı ve Kavşit Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür eden İl Başkanı Recep Taner; “ Mevcut hükümetin iş bilmezliği yüzünden ülke ekonomisi yerlerde sürünüyor. Çiftçimiz ürün yetiştirmekte zorlanıyor.Mazotu bir dert, gübresi bir dert. 14 Mayıs’tan sonra biz çiftçimizi zam yağmurundan kurtaracağız.Çiftçimizin ucuz mazot, ucuz gübre almasını sağlayacağız.Vatandaşlarımızı borç batağından çekip alacağız.’ İfadelerini kullandı.