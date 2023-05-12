14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan genel seçimler için Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da hazırlıklar sürüyor. Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta, 20 siyasi partinin milletvekili adayı ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanacak. Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 899 sandıkta 230 bin 851 seçmen, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise bin 832 sandıkta 645 bin 711 seçmen bulunurken, oy güvenliği çerçevesinde kent genelinde toplam 5 bin 500 kolluk kuvveti görev yapacak.





Seçimlere sayılı günler kala oy kullanılacak merkezlerde de hummalı çalışmalar sürerken, seçmenlerin oy kullanmaları için gizliliğin ön planda tutulduğu seçim kabinleri de ilgili yerlere iletildi. İlgili merkezlerinde depolanan seçim kabinleri, 14 Mayıs'ta vatandaşların 'gizli oy, açık tasnif' ilkesine göre kullanacakları demokratik haklarını yerine getirmelerinde kullanılacak.