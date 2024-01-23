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Fatma Ceylan Tabak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. İYİ Partiden istifaların sayısı çoğaldıkça, İYİ Partiden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a tepki olarak olduğu yorumlarına neden oldu.

Fatma Ceylan Tabak istifasını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "Değerli kamuoyu,

2017 yılında Yüce Türk Milletine umut olmak için kurduğumuz İyi Partinin Genel Merkezinin üst üste vermiş olduğu yanlış kararlardan dolayı kurucu üyeliğime bugün itibariyle son veriyorum. Bugüne kadar kurduğumuz dostluklar her zaman baki olup, bu süreçte yanımda olan değerli İncirliova halkına teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılarımla..."

Haber: Ömür Yapıcı