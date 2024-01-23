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CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen'in kızı Candan Gökmen ve sınıf arkadaşları ile birlikte esnaflara broşür dağıtarak destek istediler

Yaşları küçük ama yürekleri kocaman olan çocukların yaptığı çalışma göz doldurdu. Osman Gökmen, kızı ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmadan dolayı gözyaşlarını gizleyemedi.

Candan Gökmen: "Babam için arkadaşlarımla broşür dağıtıyorum. Babamla gurur duyuyorum ve onun bizler için çok çalışacağına inanıyorum" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı - M. Cemil Ağırbaşer