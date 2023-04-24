İyi Parti Aydın 2. sıra milletvekili adayı Ahmet Ertürk, seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir tempoda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bugün Nazilli’de bulunan Gencer pazarını ziyaret eden Ertürk, esnafın ve Nazillili vatandaşların nabzını tuttu. Nazillilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Ahmet Ertürk, seçim çalışmaları hakkında da onlara bilgi verdi. İl Başkanı Recep Taner ve İlçe Başkanı Serdar Alptekin’in yanı sıra vekil adayları da Ertürk’e pazarda eşlik etti.

Ahmet Ertürk ve partililer, vatandaşların merak ettikleri sorulara tek tek cevap verdi, onlardan taleplerini dinledi.

Esnaf ve Nazillili vatandaşlar ile sohbet eden Ahmet Ertürk, onlardan milletvekili seçimlerinde İyi Parti'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Ertürk, pazarda tezgahları tek tek gezerek esnaftan bilgi aldı.

“Vatandaş alım gücünden dertli”

Pazar çıkışında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Ertürk, vatandaşın eski Gencer pazarını arar halde olduklarını belirterek “Pazarda o eski kalabalık yok, insanlar maddi sıkıntıdan dolayı çarşı pazara çıkmıyor” dedi.

Ertürk ayrıca “Artık pazarlar pazar olmaktan çıktı. Vatandaş alım gücünden dertli. Üretenin mağdur, tüketenin şikayetçi olduğu çarpık ekonomik düzeni iktidarımız döneminde değiştireceğiz” diye konuştu.

Haber: Ebru Paksoy