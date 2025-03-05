İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen’de yapılacak sosyal konut projesinden kentsel dönüşüm çalışmalarına; Kent Lokantaları’nın iftar menülerinden sosyal yardımlara kadar pek çok konu başlığında önemli açıklamalarda bulundu.İZMİR (İGFA) - Ramazan döneminde sosyal yardımları artırdıklarını kaydeden Başkan Tugay, Kent Lokantalarında verilen iftar menüsüne ilişkin de önemli bir duyuru yaptı.

Tugay, “Ramazan ayında şehrin pek çok noktasında ücretsiz yemek dağıtıyoruz. 30 ilçemizde toplu iftarlar düzenliyoruz. Bin 500, 2 bin vatandaşımızla iftar açıyoruz. Kent Lokantalarında iftar saatinde yemek servisi başlattık.

Burada 50 liralık ücret belirlemiştik ancak üç gündür ücretsiz yemek servisi yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini ücretsiz yapmak için sponsor bulmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle ramazan boyunca iftar yemeklerinin tamamı ücretsiz olacak. Bundan dolayı mutluyuz. Öğrenciler için altı noktada ücretsiz yemek dağıtıyoruz. 5 bin civarında ilkokul öğrencisine yemek dağıtıyoruz. Bu sayıyı artıracağız” diye konuştu.

İLK GÜNDEN 11 BİN KİŞİ ARADI

Menemen Koyundere bölgesinde inşa edilecek 3 bin 100 sosyal konut için ilk günden 11 bin kişinin ev almak için aradığını ifade eden Başkan Tugay, “Biz bir puanlama sistemi belirledik. Ev sahibi olmayan hatta bir iki yıl içinde ev satmamış olan, İzmir’de yaşayan, evli, çocuklu olan insanlara daha yüksek puanlar verilecek.

Ev sahibi olan kimseye konut vermeyeceğiz. Amacımız evi olmayan insanları ev sahibi yapmak. Onlara öncelik vereceğiz. Aldıktan sonra en az 5 yıl satmama şartı getireceğiz. Menemen’de 4 etapta 3 bin 100 konut olacak ama yakın zamanda çok başka ilave projelerimiz olacak. 5 yılda 25 bin sosyal konut hedefi koydum. İzmir’in her yerinde benzer konutlar yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.