“İşin cinsiyeti olmaz” diyen kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından verilen Oksijen Kaynakçılığı Kursu’na katılarak tezgâh başına geçti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde Oksijen Kaynakçılığı Kursu veriyor.

240 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan 9 kadın kursiyer, oksijen kaynakçılığının tüm aşamalarını tek tek öğreniyor. Kadınların her alanda çalışabileceğini vurgulayan kursiyerler, erkek egemen sektörde var olmayı ve başka kadınlara örnek olmayı hedefliyor.

Yazılım alanında eğitim alan ve ardından kursa katılan 25 yaşındaki Özge Bektaş, “Kaynak yazılımı alanında çalışmayı düşündüğüm için önce kaynakçılığı öğrenmek istedim. Ailem ve arkadaşlarım da beni teşvik etti. Her şeyin dijitalleştiği ve sanal olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Elle tutulur bir iş yapmak bana keyif veriyor. Kariyerimi bu alanda ilerletmek istiyorum. Bu kurs da benim ufkumu açtı. Kadınlar olarak attığımız her adımın radikal olduğunu düşünüyorum. Mesleklerin cinsiyetsiz olduğunu savunan bir insanım ve erkeklerin domine ettiği bir alanda çok güzel bir adım attığımızı düşünüyorum” dedi.

30 yaşındaki iki çocuk annesi kursiyer Yaprak Zöngül de “Daha önce çalışma hayatım olmamıştı. Çocuklarım ve evimi odağıma alarak yaşıyordum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu kursa başladım. Kaygılarım vardı ama artık kendime yönelik bir şeyler yapmak istiyordum. Oksijen kaynakçılığı işi ilgimi çekti. Eşim de beni destekliyor, iş planlamalarını kursuma göre yapıyor. Kurs bittikten sonra çalışmak istiyorum. Biz kadınlar her yeri renklendirip, çiçeklendireceğiz. Kadınlar bu işi çok güzel yapabilir. Bu yüzden hedefimize koşarak ilerliyoruz” sözlerine yer verdi.

ANNESİ İÇİN KURS ARARKEN KAYNAKÇILIĞA BAŞLADI

Annesini bir kursa yönlendirmek için arayış içindeyken Meslek Fabrikası’nın Oksijen Kaynakçılığı Kursu ilanı ile karşılaştığını ifade eden 23 yaşındaki kursiyer Ceren Yıldız, “Ben İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitim aldım. Oksijen kaynakçılığı işini de öğrenerek ülkeme katkıda bulunmak, başka kadınlara örnek olmak istiyorum. Bu iş çok zevkli, kadınlara tavsiye ediyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. İstedikten sonra herkes başarabilir” ifadelerini kullandı.