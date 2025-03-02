Bu yıl 11’incisi düzenlenen İzmir Fashion Week’in (İzmir Moda Haftası) ilk gününde 3 güzel defile gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun en dikkat çeken bölümü ise İzmir’in önde gelen modacılarından Yiğit Eryendi’nin defilesiydi. Koleksiyona “Magic Planet (Büyülü Gezegen) Gliese 667-CC” ismini veren Eryendi, bundan tam 53 sene sonrasını yani 2078 yılını anlatan tasarımları izleyicilerin beğenisine sundu. Akif Örük koreografisinde gerçekleşen moda gösterisinde, İzmirli mankenlerle birlikte ünlü modeller Buse İskenderoğlu ve Ece Begüm Yücetan da görev aldı.

“Retro geçmişi ve geleceği sansasyonel bir şekilde harmanlayarak gelecekte belki de böyle giyineceğimizi anlatmaya çalıştım” diyen başarılı modacı, bu koleksiyonda genç tasarımcılar Betül Kurtuluş ve Emirhan Aydın ile beraber çalıştığını ve bundan sonra da onlarla birlikte yola devam edeceğini dile getirdi. Daha önce görülmemiş başka bir gezegene ait kıyafetlerin sunulduğu koleksiyonun tasarımcılarından olan Emirhan Aydın aynı zamanda podyumda mankenlik de yaptı. Moda severlerin yoğun katılım gösterdiği geceyi izleyenler arasında oyuncu Merve Boluğur da vardı. 12. solo defilesini gerçekleştiren Yiğit Eryendi, 50 parçadan oluşan ve tamamı el işçiliğiyle yapılan tasarımlarını, Betül Kurtuluş ve Emirhan Aydın ile birlikte 5.5 ayda bitirdiklerini söyledi.

Haute Couture (kişiye özel dikim) camiasında tanınan Eryendi, kendisine ait ‘Ye4you’ adlı yepyeni bir hazır giyim markasının yaz koleksiyonu için çalışmalara başladıklarını, önümüzdeki nisan ayında da piyasaya süreceklerini ifade etti. Bu çalışmaları 2 genç tasarımcıyla birlikte sürdüren başarılı modacı, erkek ve bayan dış giyim olarak yola çıkan markasının yeni jenerasyona daha çok hitap ettiğini belirtti.