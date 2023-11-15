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Ara tatile giren öğrenciler, İzmit Belediyesi Çocuk Workshoplarına yoğun ilgi gösteriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Workshopları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her ara tatilde çocuklar için düzenlediği Çocuk Workshopları bu dönem de yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocukların 9 gün sürecek ara tatilleri boyunca hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini isteyen İzmit Belediyesi, çocuk workshoplarına bugün Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde devam etti. Çocuklar mum ve makrome workshopunda yeteneklerini sergilerken etkinlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini belirttiler.

ETKİNLİK TAKVİMİ

15.11.2023

MAKROME ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ

BELSA PLAZA A BLOK ÖNÜ

16.11.2023

MOZAİK ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ

ZÜBEYDE HANIM KONAĞI KADIN YAŞAM MERKEZİ

17.11.2023

KEÇE ATÖLYESİ VE TAKI ATÖLYESİ

AKPINAR GENÇLİK MERKEZİ

18.11.2023

TAKI ATÖLYESİ VE TOKAT BASKI ATÖLYESİ

41 BURDA AVM

19.11.2023

KEÇE ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ

ARASTA PARK AVM