Jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Köşk ilçesinde düzenlenen İncir Festivali’nde vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri festivale ziyaretçi olarak gelen kadın vatandaşlara KADES uygulaması hakkında, erkek vatandaşlara da ’kadına el kalkamaz’ mottosuyla bilgilendirmelerde bulundu. Durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtılarak pankart açılırken, çocuklara ise bayrak ve boyama kitabı dağıtıldı.



