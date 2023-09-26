Kuşadası Belediye Tiyatrosu, küçük yeteneklere kapılarını araladı

Kurulduğu günden bu yana sahneye koyduğu oyunlar ve çeşitli gösteriler ile kentin sanat hayatına katkı sunan Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun, çocuk tiyatrosu kategorisinde kayıtları başladı. Kursiyerlik başvuruları hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisi’ne yapılacak. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim, 10-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak. Küçük kursiyerler, 4 Kasım’da başlayacak ve yaklaşık 8 ay sürecek olan eğitimden bir tane oyun sahneleyerek mezun olmanın heyecanını yaşayacak.

Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaratıcı drama eğitimi ise 6-9 yaş grubu çocuklara verilecek. Ayrıca çocuklarda erken yaşta kendini ifade etmeyi, empatiyi ve iş birliği yapma becerilerini de geliştiren yaratıcı drama eğitimi sonunda çocuklara katılım sertifikası verilecek. Bu alanda da eğitimler 4 Kasım’da başlayacak.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, hedeflerinin Kuşadası’nın sanat alanında gelişimine katkı sunmak olduğunu belirterek, “Bunun yanında çocuklarımıza erken yaşta tiyatro sevgisi aşılamayı ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmeyi de arzu ediyoruz. Tiyatro çocuklarımızın yetişmesi, kişiliklerinin gelişmesi ve özgüvenlerini kazanmada çok önemli rol oynayan sanat dallarından bir tanesi” diye konuştu.



