Jandarma esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2023/2024 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle 17 ilçede ilköğretim, ortaokul ve liseleri ziyaret etti. Ayrıca okul çevresinde yer alan esnaflar da İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Karakol Komutanı ve Güvenli Eğitim Görevlisi Astsubayı, mahalle muhtarı, mahalle azası, okul müdürü, okul aile birliği yetkilisi ile birlikte ziyaret edildi. Etkinlikte öğrencilere alkol, sigara ürünlerinin satılmasının yasak olduğu, şüpheli şahıs ya da araçların görülmesi halinde en hızlı şekilde haber verilmesi gerektiği anlatıldı. Güvenli eğitim öğretim ortamının tesis edilmesi ve devamlılığının sağlanması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, jandarmanın her zaman görev başında olduğu belirtildi.

