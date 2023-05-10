Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda miting yapacak. Binlerce kişinin meydanı doldurarak bir rekora imza atılması beklenirken kentte renkli görüntüler oluştu. Sokaklarda ve meydanda yapılan miting hazırlıklarına esnaflar da katkı sağladı. Pek çok esnaf, Kemal Kılıçdaroğlu için dükkanlarını bayraklarla süsledi.

Lokman Çelik adlı galerici bir vatandaş, araçlarını Türk bayrakları ve Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarıyla kaplayarak Kılıçdaroğlu’na destek mesajı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın’a gelişinden çok mutlu olduğunu söyleyen Lokman Çelik, “Kazanacağız, inanıyorum” dedi.