Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaklaşık bir yıldır kadın haklarının hiçe sayıldığı bir skandala sahne oluyor. Santral görevlisi kadın personel, önce temizlik görevlisi yapıldı, aylardır da Aydın’ın bir köşesinden bir köşesine sürülüyor.

Her şey geçtiğimiz yıl 20 Haziran tarihinde Merve İçöz adlı bir vatandaşın, 176 Kültür ve Turizm Bakanlığı iletişim hattını arayarak Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi hakkında bir şikayette bulunmasıyla başladı. Genç kadının şikayet belgesinde yer alan bilgilere göre, Merve İçöz kütüphanenin klima sisteminin yetersiz olduğunu bildirerek bu sorunun düzeltilmesini istedi. Genç kadının bu talebi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yönlendirildiğinde, kendisiyle İl Müdür Yardımcısı Harun Reşit Akdemir ilgilendi. Akdemir, şikayette bulunan İçöz’e sorunu kısa sürede çözeceğini iletti. Ancak bu konuşmanın üzerinden bir süre geçmesine rağmen sorun çözülmedi. Bunun üzerine şikayetçi kadın, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Akdemir ile yeniden telefonda görüşmek istedi. Ancak santralde görevli kadın, Başkan Yardımcısı Akdemir’in yönlendirmesiyle “Başkan sizinle görüşmek istemiyor” diyerek telefonu İçöz’ün suratına kapattı.

Asıl olaylar bundan sonra başladı

Edinilen bilgiye göre şikayetçi Merve İçöz, bu kez Müdür Yardımcısı Harun Reşit Akdemir'in çirkin tavrını bildirmek üzere 176 nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Hattı’nı aradı. Bunu öğrenen Akdemir, santraldeki kadına sinirlenerek, ilk iş olarak personel görevlendirmesinden sorumlu müdür yardımcısı Ahmet Demir'in yanına gitti. Ardından ikili, Dönemin İl Müdürü Umut Tuncer'e ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerin sonucunda kadın personel, santral departmanından alınıp temizlik işine verildi. Bu yetmemiş olacak ki kadın çalışanı koridora oturtarak cezalandırmaya başladılar. Bununla da yetinmeyip çaresiz kadını, aylardır Aydın’ın bir köşesinden başka bir köşesine sürüp duruyorlar.

İşin en ilginç yanı ise Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü baştan sona bir kadın hakları terörü olan bu olayı görmezden geliyor.

Ayrıca söz konusu kadın personelin yetiştirme yurdundan devlete yerleştirilmiş biri olduğu öğrenildi.

Haber: Cemil Ağırbaşer