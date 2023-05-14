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Olay saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçim inde oy kullanmak için Atatürk Ortaokulu’na gitti. Başdağ, okulun bahçesindeki bankta dinlendiği sırada kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine okula 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi kaldırılan Başdağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Yoğun bakıma alınan Başdağ’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otobüste uyuşturucu madde ile yakalandılar

Otobüste uyuşturucu madde ile yakalandılar

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