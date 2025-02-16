İş ve yaşam kalitesini hayatın her alanında arttırmak misyonu ile faaliyetlerine devam eden Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını, Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonu’nda üyeleriyle bir araya gelerek ortak akıl ve uzlaşı içinde başarıyla gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Genel Kurul, KalDer’in şeffaf, katılımcı ve demokratik yapısını yinelemiş, üyelerin aktif katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon oldu.

KalDer Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kantarcı açılış konuşmasında geçmiş deneyim ve tecrübelerimizin yetmediği bir yerdeyiz. Ezberlerimizden çıkmamız lazım ki geleceğe daha hazırlıklı olalım. İhtimaller üzerinden, taktiksel stratejilerle yürüyeceğimiz bir düşünce yapısı ile pozisyon almamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Aslında diğer taraftan da çok farklı fırsatları da içinde barındıran bir dönem bu. Yeni çağın kritik kaynağı enerji değil veri ve işlemci gücü. Ancak veriyi etkin işleyebilmek için ucuz ve sürdürülebilir enerjiye erişim şart. Bilgiyi, veriyi doğru kullanabilmek uzun vadede en önemli konulardan biri; Tam da bu noktada büyük-küçük, kamu-özel fark etmeksizin işletmelerimizin tüm sistemini ve organizasyonunu içine alan adeta bir şemsiye gibi kapsayan Stratejik Yönetim Modeli olan EFQM den bahsetmek istiyorum dedi. Toplantıda, 2024 faaliyetleri ve KalDer Kayseri Şubesi’nin gelecekteki hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Geçen yıl yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Erkut İnşaat Genel Müdürü Erkut Korkmaz’dan bayrağı devralan KalDer Kayseri’nin ilk kadın başkanı Mukatech Elektronik San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kantarcı toplantıya katılan tüm üyelere teşekkürlerini ileterek, şubelerinin kalite odaklı çalışmalarına katkı sağlamak adına gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı memnuniyetini ifade etti.

KalDer Kayseri, 2014-2021 yılları arasında temsilcilik olarak 2022 ve sonrasında şube olarak faaliyetlerini, misyonuna uyumlu şekilde yürütüyor. Kayseri ve civarı illerde EFQM Yönetim Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

KalDer Kayseri Şubesi’nin 4. Seçimli Genel Kurul’u, katılımcıların aktif iştirakiyle yapılan verimli bir toplantı olarak kayda geçti. Yeni dönemde şube, üyelerinin beklentilerine ve kalite vizyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.