Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın’da üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, incir bahçelerinde ekşilik böceklerine karşı mücadele çalışmaları çerçevesinde de Karacasu’da üreticilere ekşilik böceği tuzakları dağıtıldı.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde incir bahçelerinde zararlılara yönelik çalışmalar devam ediyor. Özellikle incirin ekşimesine ve çürümesine yol açan ekşilik böcekleri ile mücadele çalışmaları başlatılırken, Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üreticilere ekşilik böceği tuzaklarının dağıtımı tamamlandı. Kuru incir üretiminde bahçeden depoya kadar üretimin her safhasında etkili olan ve özellikle ihracatta, insan sağlığında, kuru gıdalarda ciddi sıkıntı oluşturan aflatoksin oluşumunda birinci derecede öneme sahip olan ekşilik böcekleri ile biyolojik mücadelenin yapılması gerekirken, hazırlanan tuzaklar da incir ağaçlarına asıldı.



Uzmanlar tarafından ilekleme sırasında tuzakların kaldırılması gerektiğine dikkat çekilirken, ileklemeden sonra tuzakların tekrar asılarak mücadelenin hasat sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiği hatırlatıldı.



Konu ile ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürülüğümüzce İncirde önemli zararlılardan biri olan ekşilik böceği ile mücadelede kullanılmak üzere İl Müdürlüğümüzce tahsis edilen ekşilik böceği tuzaklarının dağıtımını tamamladık. Çiftçilerimize tuzakların tekniğine uygun şekilde kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunduk” ifadeleri yer aldı.