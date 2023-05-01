Seçim çalışmaları kapsamında her gün işçiler ve işverenler ile bir araya gelen, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında CHP iktidarında işçiler ve emekçiler için yapılacak çalışmalara vurgu yapan Karakoz, şu ifadeleri kullandı:

“Emeğin yüceliğinde nice 1 Mayıs'lara. Emek ve Dayanışma günü, İşçi Bayramımız kutlu olsun.

Hakkını alamayan, sigortası ödenmeyen, usulsüzce kovulan, kötü çalışma koşulları altında sağlığını kaybeden, düşük ücretle çalıştırılan tüm emekçi kardeşlerimiz için baharların gelmesine çok az kaldı. Ülkemizin değerlerini, güzelliklerini üretirken çürümüş ekonomik sistem nedeniyle yoksulluğa terk edilen, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen tüm emekçi kardeşlerimiz için geliyoruz.

Sana söz, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işyerlerine ağır yaptırımlar getirecek, işçi sağlığı ve güvenliğinin denetlenmesinde sendika temsilcilerinin de bulunmasını sağlayarak emekçilerimizin sağlığını güvence altına alacağız. ILO'nun 189 sayılı "Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş" maddesini onaylayacak, işçilerimizin haklarını almasını sağlayacağız. Sendikalaşmayı ve işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyecek, kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirecek, tarımda çalışan kadın ve gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız.

Kadınıyla, erkeğiyle emekçilerimizin demokratik haklarını tam manasıyla kullanabilecekleri günlere çok az kaldı. Üretime güç veren, ülkemizin kalkınmasında rol oynayan işçi kardeşlerimizin emekleri 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında karşılıksız kalmayacak. Sosyal devletin tüm katmanlarıyla yaşanması, emekçi kardeşlerimizin haklarını alması için geliyor gelmekte olan!"