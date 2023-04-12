Karaman’da 2 yıl içerisinde 10 su kuyusundan bakır kabloları çalan hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için ara yollardan bisiklet ile su kuyularına gittiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çiğdemli, Bölükyazı ve Mesudiye köylerinde son 2 yıl içerisinde meydana gelen 10 adet su kuyularından bakır kablo hırsızlığı olayları ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı. Yürütülen araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi olarak M.B. isimli şahıs tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.B. sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Hırsızlık şüphelisi M.B.’nin sorgusunda farklı tarihlerde hırsızlık için köylere giderken PTS ve KGYS kameralarına yakalanmamak amacıyla ara yollardan bisiklet ile gittiğini ve 10 adet su kuyusundan bakır kabloları çaldığı yerleri göstererek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.B., adliyeye sevk edildi.