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Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Murat D., bugün Kavak Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D.(46) ailevi sorunlardan dolayı tartıştığı 6 yıllık eşi Yasemin D ’yi (32) sırtının 3 yerinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alındı. Eşini bıçakladıktan sonra yanına 5 yaşındaki kızı A.D.’yi alıp aracıyla Ordu’nun Ünye ilçesine kaçmaya çalışan zanlı, Samsun’da kovalamaca sonucu yakalandı.

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