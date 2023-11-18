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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan "Sanat ile Dönüştürüyoruz Sergisi"nin açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Her atığın çöp olmadığını, geri dönüşümden el emeği göz nuru muhteşem eserlerin yapılabileceğini gösteren kursiyerlerimize yürekten teşekkür ederim” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Düzenlediği sanat ve mesleki eğitim kurslarında kursiyerlerin eğitimlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından düzenlenene "Sanat ile Dönüştürüyoruz Sergisi"nin Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu Fuaye alanındaki açılışı, Başkan Büyükkılıç’ın katılımlarıyla açıldı. Serginin açılışını, Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Av. Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve kursiyerle birlikte gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sıfır atık projesi ile ilgili çalışmalar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Teşriflerinden dolayı hanımefendiye, değerli il başkanımıza, kıymetli eşime ve her bir hanımefendiye gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor, hayırlı uğurlu olsun diyoruz” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve katılımcılarla birlikte sergideki ürünleri inceledi. Sergi açılışının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Farkındalık Müdürü Hülya Çakır tarafından ‘Sıfır Atık Yolculuğunda Kadınların Güçlendirilmesi’ Eğitim Semineri verildi.

Seminere katılan ve burada konuşan Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, özünde sıfır atık prensibinin nesilden nesile aktarıldığına değinerek, “Sıfır atık çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz annelerimizden, babalarımızdan, ananelerimizden öğrendiğimiz bir program. Bunu şimdi burada bilimsel olarak pekiştireceğiz” dedi.

Sıfır atık projesinin 7 yıl kadar önce başlatıldığını hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Av. Neşe Özhaseki de “Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde sıfır atık projesi başlatıldı. Hemen Çevre Şehircilik Bakanlığında bunun uygulamalarına geçildi. Büyük verim elde edildi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise, sıfır atık bilincini halka halka çevreye yayılacağını ve bu bilinçle sergiden ayrılacaklarını ifade etti.