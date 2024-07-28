Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. kentin farklı noktalarında belirlediği açık alanlarda kadınlara özel sabah sporları yoğun ilgi görüyor.KAYSERİ (İGFA) - 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor ve gençlere verdiği değer ve talimatları doğrultusunda Spor A.Ş. spor faaliyetlerine etkin ve kaliteli bir şekilde sürüyor.

Spor A.Ş. Kayserililere sporu sevdiren etkinliklerini aralıksız sürdürürken, her yıl yaz aylarında şehrin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda kadınlara özel sabah sporları devam ediyor.

Kayserili kadınlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri saat 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporları ile güne zinde başlıyor.

Kadir Has Kültür Parkı (Fuar İçi), Alparslan Parkı (Besime Özderici), Florya Parkı, Mustafa Cemiloğlu Parkı (Talas TOKİ), Gül Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı (Büyük Park) olarak belirlenen noktalarda yapılan sabah sporuna kadınlar ücretsiz katılım sağlayabiliyor.