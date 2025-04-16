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İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420, 2421 ve 2422 numaralı telefonlarından alınabilir.

Her iki bölgedeki taşınmazların yatırımcısına 36 aya kadar taksit imkânı sunulacağı ihaleler, Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda yarın saat 15.00’te başlayacak.

Bu taşınmazların ihalesinin ardından Endürlük Mahallesi’ndeki yine Ali Dağı’na nazır site yapmaya uygun 8 villa parseli satışa sunulacak.

İlk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Akçakaya Mahallesi’nde Ali Dağı’na nazır site yapmaya uygun 25 villa parseli satışa çıkarılacak.

KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenecek ihaleyle Kayseri Talas’ın gözde yerlerinden Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde 33 parça villa parseli sahibini bulacak. Elde edilecek gelir belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Kayseri Talas Belediyesi’nin ilçede yatırım yapmak isteyenler için taksitli imkan sunduğu fırsatlara sayılı saatler kaldı.

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