Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla yaklaşık 5,5 yıl önce hizmete açılan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Merkezi, can dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de sokak köpeklerinin durumu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekare alana kurulan Talas Belediyesi Pati Evi Doğal Yaşam Alanında hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi ediliyor, hem de başıboş köpekler rehabilite ediliyor.

15 BİN METREKARELİK DOĞAL BARINMA MERKEZİ

Başkan Mustafa Yalçın’ın göreve gelmesinin hemen ardından 26 Ekim 2019’da hizmete açılan Talas Pati Evi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor. Merkezde halen, 73’ü yavru olmak üzere toplam 211 pati barınıyor.

Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 15 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrulara, yaralılara ve yaşlı patilere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım veriliyor.

1 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 4 bakıcı personel ve 1 klinik ile hizmet verilen barınma merkezi, açıldığı günden bu yana 10 binin üzerinde patiye ev sahipliği yaptı ve bunlardan 1.487’si hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

İsteyen vatandaşların ziyaret edip can dostları sevebildiği Talas Pati Evi, haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ 3 DOĞAL YAŞAM ALANINDAN BİRİSİ

Hayvanseverler ve benzeri dernekler tarafından da takdirle karşılanan Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, geçtiğimiz yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak Türkiye’deki 3 doğal yaşam alanından birisi olarak tescillenmişti.

KANUN ÇIKMADAN 4 YIL ÖNCE KURULDU

Talas Belediyesi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanını, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı.