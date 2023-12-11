Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarların talebi üzerine anında talimat vererek ekonomik ömrünü tamamlayan Erkilet Bulvarı’nı 15 milyon TL’lik yenilenmiş yola kavuşturuyor. Erkilet bölgesindeki muhtarlar adına Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Erkilet Bulvarı’nda önemli bir çalışmaya imza atıyor.

Erkilet bölgesindeki muhtarların talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla, Erkilet Bulvarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek, yenileme çalışması yapılıyor.

Erkilet Bulvarı’ndaki asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Şuanda Yeşil Mahalle bölgesindeyiz. Erkilet Bulvarı’mızda yılların getirdiği eskimesinden kaynaklı yıpranmışlıktan doğan sıkıntıyı gidermek amacıyla asfaltlarımızı frezeleyip, yenilerini yaptık. Değerli muhtarımızın, mahallelimizin isteklerini hayata geçirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“YAKLAŞIK BİZE MALİYETİ 15 MİLYON TL”

Bu çalışmanın 15 milyon TL’yi bulduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Toplam gidiş geliş 14 kilometrede çalışma yapıyoruz. Yaklaşık bize maliyeti 15 milyon TL’ye mal oluyor. Şehrimize, mahallemize, Erkilet’imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burası, haliyle Erkilet halkımız olarak, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe, General Emir, Ertuğrul Gazi, Yukarı Erkilet gibi bütün mahallelerimizin bir sorunuydu. Bu sorunumuzu Memduh başkanımıza ilettik, gereğini her zamanki gibi yaptı. Mahallem adına, şahsım adına, muhtarlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GECE SAATLERİNDE KAZIMA, GÜNDÜZ SAATLERİNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınmakta, kazılan asfalt tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Kazı işlemi sonrası yol sathı asfalt yapımına uygun hale getirilmekte ve sıcak asfalt yapımı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde kazıma ve satıh düzenleme işleri, gündüz saatlerinde de asfalt yapım işleri yapılacak şekilde planlı bir şekilde çalışmaları yürütüyor.