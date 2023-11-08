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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek şekilde yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Büyükşehir’in dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü Karşıyaka Örnekköy’de ikinci etapta binaların yapımı tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü, yerinde dönüşüm ve kooperatifçilik modeliyle çalışma yürüttüğü Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında ikinci etabın sonuna gelindi. 2020 yılında Örnekköy’de 143 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim eden Büyükşehir, projenin ikinci etabında da 170 konut ve 20 işyerinden oluşan 190 bağımsız bölümün yapım sürecini tamamlandı. İkinci etabın tapuları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde 11 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle verilecek.

Altı bölgede çalışma sürüyor Örnekköy’de yaklaşık bin 600 bağımsız birimin bulunduğu 3, 4 ve 5’inci etaplardaki yapım süreçleri ise tüm hızıyla sürdürülüyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü, yerinde dönüşüm ilkeleriyle kent genelinde Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy’de olmak üzere 6 bölgede dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.