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Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe , yarın saat 16.00’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanacak karşılaşmaya tüm futbolseverleri davet etti.

Keşan İdmanyurdu, yarın sahasında Karaağaç Karlıovaspor’u ağırlayacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden ve ilk haftada evinde oynadığı Yıldırım Gençlerbirliği maçını 3-1, ligin ikinci maçında yarın deplasmanda Karaağaç Ardaspor’u 3-2 yenerek grupta liderliğini sürdüren keşanİdmanyurdu yarın Karaağaç Karlıovaspor’u konuk edecek.

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