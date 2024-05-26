TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) Tarım Bölümü için oluşturulan sera alanında öğrenciler yetiştirdikleri marulların hasadını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Keşan Ticaret Borsası (TB) işbirliğinde hayata geçirilen TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Tarım Bölümü'nde hasat gerçekleştirildi.

İzzetiye Mahallesi’nde oluşturulan sera alanını ziyaret eden Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu , Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan MTAL Okul Müdürü Feyzullah Koçak, Okul müdür yardımcılarımız, Tarım Alanı Öğretmenimiz Gülnur Atçeken ,Keşan TSO Genel Sekreteri Erdem Başak, Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emine Kaymak katıldı.Tarım bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Keşan MTAL’ye kazandırılan seralarda öğrenciler marul hasadını gerçekleştirdi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, “Oluşturulan seralara Keşan Kaymakamlığı ,Keşan Belediye Başkanlığı, Keşan Borsası , Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kalkınma ajansı Paydaşlarımızla öncü olacak bir projeye imza attık. Bu önemli projenin altında Keşan’ın birlik ve beraberliği yatıyor. Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi işbirliğinde, hep birlikte hayata geçirdik” dedi.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret Borsası olarak gerekli olan gübre ve zirai ilaç desteği veren tüm üyelere sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı emeği geçen herkesi kutladığını belirterek, belediye olarak tarım alanında tüm proje ve çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz , “Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz olarak 7 Alanımızda 450 öğrencimizle Eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 2018 yılından itibaren TOBB Proje okulu kapsamına alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) istinaden "Yıl boyu Üretim ve İstihdam" temelli proje ile Keşan Kaymakamlığı,Keşan Belediyesi, Keşan KTSO , Keşan Ticaret Borsası ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan seralarda okul olarak 2 seramızda Tarım bölümü öğrencilerimizle yıl boyu üretim ve uygulama çalışmalarını sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamanın yanında öğrencilerimiz bu tür çalışmalara emeklerinin karşılığını almaktadırlar. Ürünlerimizin satışlarından elde edilen gelirler okulumuzda ve öğrencilerimize verilerek değerlendirilmektedir. Seralarımız yanında okulumuza tahsis edilen tarlalarda arpa ve ayçiçeği üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu gün burada da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Proje Okulumuz Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Tarım Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından seralarda yetiştirilen marullarımızın hasatını gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında 2. Hasatımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.