İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Serebral Palsili sporcusu Sinem Gökten, Türkiye Boccia Şampiyonası’nda kırık ayağına rağmen büyük azimle bronz madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - 6-11 Nisan tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen şampiyonada BC2 Kadınlar kategorisinde yarışan 32 yaşındaki sporcu, rahatsızlığına aldırmadan sahada ter döktü.

Şampiyona öncesinde ayağında parçalı kırık oluşan Gökten, müsabakalara katılabilmek için doktorundan özel izin aldı.

Ayağı bandajlı halde yarışan sporcu, “Hedefim birinci olmaktı ama olmadı. İnşallah bir sonraki şampiyonada olacağım. Yarışmada çok ağrım oldu ama başarmak için çabaladım ve başardım. Hiç pes etmedim, pes etmeyeceğim” diyerek azmini dile getirdi.

“ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİ”

Kızının boccia sporuna başladığı için mutlu olduğunu belirten Gökten, “İyi ki bu spora başlamışız. Hocalarımızdan Allah razı olsun, çok güzel yerlere geldik. Geçmiş yıllarda yapılan Türkiye Boccia Şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük madalyalarımız oldu. Bu yıl da üçüncü olduk. Şampiyona öncesinde kızımın ayağında parçalı kırık oluştu. Ayağı kırık halde yarışmaya katıldı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Yarışa gitmek için doktoruna sorduk. Ayağını bandajlayıp onay verdi. Şampiyonaya gittik ve başarılı olduk. Ameliyatını olunca sağlığına kavuşacak. Ayağı kırık olmasaydı daha başarılı olabilirdi diye düşündük ama yine de mücadele verdik ve üçüncü olduk. Hedefimiz birinci olmak” diye konuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİ SPORCULARA DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün 10 sporcudan oluşan boccia takımı, şampiyonada kıyasıya mücadele etti.

Takım, Boccia Antrenörü Feride İnce liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel, Sinem Gökten’in azmini överek, “Boccia grubu olarak turnuvada bireyselde üçüncü olduk. Sinem arkadaşımız kırık ayağıyla bu başarıyı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı güçlendiren bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Omurilik felçli, Serebral Palsili, tekerlekli sandalye kullanan tüm yetişkinleri çalışmalarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay da antrenmana katılarak sporcuları tebrik etti. Takım, yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor.

