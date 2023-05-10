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Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce menüde yer alan yemeklerden numuneler alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurttan ambulanslarla alınan öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Akşam yemeğinde yurtta görevli aşçılar tarafından hazırlanan patates püresi, çorba ve krem şantili tatlı yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra mide bulantısı, kusma, halsizlik gibi şikayetler oluştu.

Edinilen bilgilere göre Bartın kent merkezindeki İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan 21 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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