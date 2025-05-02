12 ilçede 12 ayrı sergi düzenleyerek el emeği göz nuru ürünleri vitrine çıkaran KO-MEK, Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımıyla geçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’i ‘Halk Üniversitesi’ olarak tanımlayarak, “KO-MEK ilçe sergilerinde Orta Asya’dan Anadolu’ya tüm motiflerde kültürümüzü yaşatıyoruz. Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla 20. yıl ilçe sergilerine devam ediyor. Körfez’den startı verilen, Derince ve Kartepe ile devam eden ilçe sergilerinde son olarak KO-MEK Dilovası ilçe sergisi görücüye çıktı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. KO-MEK’in ilçe sergilerinde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak mirasımız, el emeği eserlerle hayat buluyor.

ORTA ASYA EZGİLERİ SESLENDİRİLDİ

Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere eşlik eden vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyüakın’ın yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçe protokolü, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

KO-MEK’i ‘Halk Üniversitesi’ olarak tanımlayan Başkan Büyükakın, kursların toplumsal dayanışmaya katkısına vurgu yaparak, “Kadın nüfusumuzun neredeyse yarısı KO-MEK’lerden eğitim aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak farkındalık oluşturdunuz. Modern dünyada insanlar merhametini kaybediyor. Ukrayna’daki çocuğa ağlarken Filistin’deki çocuğu unutuyoruz. Medeniyetlerin kurucusu milletler, acılara birlikte üzülür. Bu yılki temamızda Orta Asya’dan Anadolu’ya tüm motiflerde kültürümüzü yaşattık. Değerlerimiz sayesinde biriz ve beraberiz” ifadelerini kullandı.

“Siz yoksanız toplum yarımdır” diyerek toplumdaki kadının önemine değinen Başkan Büyükakın, “KO-MEK gibi kurumlar yenidünyada biz olarak kalmamız için şart. Bir medeniyet kadınlar tarafından inşa edilir. Bu nedenle ‘2025 Aile Yılı’ kapsamında aileye sahip çıkmak uzun vadeli toplumsal bekâ açısından önemlidir. Milletimizin kaderi artık bahara dönmüştür. Geleceğimiz kadınlarımızla, çocuklarımızla, aile yapımızla aydınlıktır, buna inanabilirsiniz. Siz yoksanız toplum da yarımdır” dedi.