Kocaeli Büyükşehir Belediyesi2nin encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 42 markete uygulanacak cezai işlem görüşülerek karara bağlandı. 42 markete toplamda 124 bin 26 TL para cezası uygulandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in haftalık olağan encümen toplantısında Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından gündeme getirilen 42 marketin cezası onaylandı. Marketlere Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince toplamda 124 bin 26 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 42 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Bu kapsamda Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince toplamda 124 bin 26 TL para cezası uygulandı.

ZABITADAN MARKETLERE SIKI TAKİP

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetliyor. Ekipler, denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda il genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ve gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, 42 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etti. Ürünleri imha eden ekipler, oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçerek vatandaşın yanında oldu. Ekipler ayrıca iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde de bulundu.