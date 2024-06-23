Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında düzenlenen 22. Helva Şöleni’nin ikinci gününde Rumelili Gültekin sahne aldı.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında düzenlenen 22. Helva Şöleni ikinci gününde de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda gerçekleşen organizasyonda Rumelili Gültekin sahne aldı.

Mahalle sakinlerinin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Rumeli ezgileri eşliğinde oyunlar oynandı.

Şölenin ikinci gününde vatandaşlar gönüllerince eğlenerek, keyif dolu dakikalar geçirdi.

Şenlikte bugün ise yine Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda hem konser düzenlenecek hem helva dağıtılacak. Saat 19:30’da düzenlenecek konserde Rumelili Kemal sahne alacak.