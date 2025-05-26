Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiinde D-100 Karayolu üzerine durak cebi inşa ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde kesintisiz ve rahat bir ulaşım için raylı sistemlerden yeni yolların yapımına kadar kentin birçok noktasında hummalı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Körfez Kirazlıyalı’ya inşa edilecek durak cebi trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak.

Kocaeli’nde raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren Büyükşehir, toplu taşıma hizmetlerinde hem güvenliği sağlayacak hem de trafik akışını rahatlatacak alanlara durak cebi inşa ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahalle Muhtarlığı önünde yapılacak durak cebi inşasında çalışmalar hız kazandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında durak cebi yapılacak alanda perde duvar yıkımı gerçekleştirildi.

TRAFİK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLAYACAK

Büyükşehir ekipleri, yeni duvar için kazı ve temel imalatlarını gerçekleştiriyor. Durak cebi çalışmasıyla hem trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması hem de toplu taşıma araçlarının ana yolda trafik engeli oluşturmadan duraklama yapabilmesi hedefleniyor.

Yayalar için de Mustafa Kemal Caddesi üzerinden durak cebine iniş ve çıkış güzergâhı oluşturacak olan Büyükşehir, bölgedeki çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.