Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve bakım çalışmalarını 7/24 sürdürerek kent genelinde önemli düzenlemelere imza atıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde alınan taleplere hızlıca müdahale ederek pratik çözümler geliştiriyor

Yaya kaldırımları ve yaya geçitlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları vatandaşların hem güvenliğini artırıyor hem de günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi, ilçelerde sürdürdüğü çalışmalarda yaya kaldırımlarını yenileyerek, kullanım kolaylığı ve dayanıklılık sağlıyor. Bu kapsamda Gebze Mustafapaşa Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmaları ile yaya kaldırımları daha sağlam ve konforlu hale getirildi. Bu güzergâhta yapılan çalışmalar, yaya güvenliğini artırarak vatandaşların daha rahat hareket etmesine imkan sağladı.

YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

İzmit ilçesinde ise Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası önünde yapılan yaya geçidi düzenlemesiyle hem sürücüler hem de yayalar için güvenli bir alan oluşturuldu. Trafik akışının düzenlenmesiyle yaya geçitleri daha güvenli hale getirildi. Ayrıca söz konusu yerde engelli rampasının önündeki demir dubalar sökülerek, engelli, çocuk arabalı ve yaşlı vatandaşların rahatça geçebilmesi için uygun hale getirildi.

Başiskele ilçesinde Kullar Caddesi’nde ise yapılan tretuvar çalışmaları ile bölgedeki kaldırımlar modernize edilerek, daha güvenli bir yaya alanı oluşturuldu. Kartepe ilçesinde Uzuntarla Mahallesi ve İzmit ilçesinde Ankara Yolu Caddesi Kandıra Sapağı Mevkii’nde de engelli bireylerin erişimini kolaylaştıran engelli rampaları yapıldı. Gebze ilçesinde ise Osman Yılmaz Mahallesi’nde engelli rampası uygulamaları yapılarak, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar en aza indirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli dokunuşları, şehirdeki ulaşım altyapısının modernleşmesine ve vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmasına imkan sağlıyor. Bu çalışmalarla Kocaeli, daha yaşanabilir ve erişilebilir bir şehir olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.