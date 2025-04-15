SHP eski Genel Başkanı ve Yerel Reform Girişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karayalçın, konut politikaları üzerine İzmir'in Bornova ilçesinde değerlendirmelerde bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi’nin katkılarıyla Yerel Reform Girişimi Derneği tarafından düzenlenen “Konut Hakkı ve Belediyelerin Sürdürülebilir Konut Politikaları” başlıklı Yerel Reform Buluşması, Bornova Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Etkinlikte, SHP eski Genel Başkanı ve Yerel Reform Girişimi Derneği Başkanı Murat Karayalçın, konut krizine dikkat çekerek çözüm önerileri sundu. Karayalçın, konut krizinin toplumsal krize dönüşmemesi için belediyeler, devlet, yurttaşlar ve özel sektörün iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Batıkent projesini örnek gösteren Murat Karayalçın, sosyal kiralık ve mülk konutların önemine değindi. Türkiye’de dar gelirli vatandaşların mevcut sistemde konut erişiminden dışlandığını belirten Karayalçın, halkın örgütlü katılımıyla sorunların çözülebileceğini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal demokrat belediyecilikle fark yarattıklarını belirterek, bir yılda rekor asfalt çalışması yaptıklarını, 7 Kent Market açtıklarını ve dijital, kentsel, yeşil dönüşüm projelerine öncelik verdiklerini söyledi. Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş ise kentin haklarını ve yeşil alanlarını koruma kararlılıklarını vurguladı.

Etkinlikte, uzmanlar Doç. Dr. Adile Arslan Avar, Ali Faruk Göksu ve Prof. Dr. Ruşen Keleş, sürdürülebilir konut politikalarını tartıştı.