Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl'de tehlike çanları çalmaya devam ederken bölgenin tahrip edildiği ihbarları üzerine harekete geçen doğaseverlerin yaptığı şikayetler ise sonuca ulaştı. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda bölgedeki firma tarafından yapıldığı tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların söküm işlemi için yasal süreç başlatıldı. Yapılar sökülmesi için gönderilen tebligat sonucunda ilgili firmanın, yapılan kaçak ve ruhsatsız yapıların söküm işlemine başladığı öğrenildi.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren 50 sivil toplum örgütü tarafından yakından takip edilen süreç ile ilgili yapılan ortak basın açıklamasında “Kocagöl'de kışlayan, beslenme ve göç sırasında konaklama amacıyla kullanan türlerin korunması ve popülasyonlarının artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Bu çerçevede doğal yapıların ve ekolojik karakterlerin korunması, evsel ve endüstriyel atık suların verilmemesiyle ilgili Kuşadası'nın tek sulak alanı Kocagöl'ün tescil edilmesi amacıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne müracaat yapılmıştı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gölün avlanma hakkını alan ilgili firma gölün içerisinde iş makineleriyle, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'ne aykırı uygulamalar yapmaya başlamıştı. Kuşadası STK'ları tarafından Aydın DKMP Şube Müdürlüğü'ne müracaat yapılarak, şirket tarafından yapılan çalışmalar durdurulmuş ve DKMP tarafından şirkete gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Aynı şirket tarafından gölün deniz tarafında olan bölümüne kaçak inşaatlar başlatılmış, bu durum çevre sakinleri ve STK'lar tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Kuşadası Belediyesi tarafından yerinde yapılan kontrollerde ruhsatsız ve kaçak olarak, Kocagöl ile kumsal arasında kalan karasal alanda beton üstü kaplama taş malzeme ile açık teras alanı yapıldığı, panel duvarların olduğu, pergola imalatı bulunduğu ve rampa yapıldığı tespit edilerek, 3 defa mühürlenmiş ve yine de inşaatlara devam edildiği görülmüştür. İlgili hukuki mevzuat gereği, yasal süresi içinde şirket tarafından kaçak yapıların sökülmesi ve alanın tamamen eski haline getirilmesi için Kuşadası Belediyesi tarafından gerekli bildirimler yapılmıştır. Verilen süre içinde aykırılıkların giderilmemesi halinde masrafları yapı sahibinden tahsis edilmek suretiyle ilgili yıkımın yapılacağı tebliğ edilmiştir. Yapılan tebliğden sonra kaçak inşaatlar şirket tarafından sökülmeye başlanmış olup, belirtilen yasal süre içinde tekrar eski haline getirilecektir. Kuşadası'nın geriye kalan tek sulak alanı olarak Kocagöl'ün sahip olduğu bu ekosistem hizmetleri, balıkçıl kuşları ve kıyı kuşları göç yolları üzerinde kalıyor olması nedeniyle hassasiyetle korunması, temiz tutulması, korumaya uyumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.