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Nazilli Belediye spor , transferde hız kesmiyor. Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Recep Efe Koçak ’ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç defans oyuncusu Koçak, 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor’un formasını terletecek. Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ’kulübümüze hoş geldin’ diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

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