Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Recep Efe Koçak’ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç defans oyuncusu Koçak, 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor’un formasını terletecek. Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ’kulübümüze hoş geldin’ diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
Recep Efe Koçak 28 Şubat 2004 tarihinde doğdu. Fenerbahçe alt yapısında yetişen Koçak, U19 Süper Lig’de 36 maça çıkıp 1 gol attı.