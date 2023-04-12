Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işinde hız kesmiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki 146 bin 40 dekar zirai alanın sulanması hedeflenirken DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, beraberindeki heyet ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen projede tahliye kanallarında devam eden taş tahkimat çalışmalarını inceleyen İskender, yetkililerden bilgi aldı.





Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet İskender, beraberindeki ilgili Şube Müdürlerimiz ile birlikte Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım işi çerçevesinde tahliye kanallarında devam eden taş tahkimat çalışmalarında incelemelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.