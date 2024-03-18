Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 milyon 500 bin liralık yatırım yapılarak devreye alınan tesisin Koçarlı’ya hayırlı olmasını diledi.

Koçarlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’yle Koçarlı ilçe merkezinden ve Büyükdere Mahallesi’nden atık sular, çevreye duyarlı modern yöntemlerle arıtılıyor. Günlük 1400 metreküp atık su arıtma kapasitesindeki tesis, 11 bin 600 eşdeğer nüfusa hizmet edecek. Kaba ve ince ızgara ile kum ve yağ tutucu ünitelerden oluşan ön arıtma sistemine de sahip olan arıtma tesisi; 6 adet dengeleme havuzu, 14 adet havalandırma havuzu, 7 adet çökeltme havuzu, 1 adet klor temas tankı ve son olarak da 8 adet çamur kurutma havuzundan oluşuyor.

Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların durmaksızın devam ettiğinin altını çizen Çerçioğlu, Koçarlı’ya da modern bir tesis kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.