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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 LH 050 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın ön kısmından girip bagaj kısmından çıktı. Feci kazada şans eseri zarar gören olmadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza da şans eseri kimse zarar görmedi.

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